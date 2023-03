Kas madalat palavikku peaks alandama? Uuring vastab

Teadlased leidsid, et ravimata mõõdukas palavik aitas kaladel infektsioonist kiiresti vabaneda, põletikku kontrolli all hoida ja kahjustatud kudesid parandada.

«Lasime loodusel teha seda, mida loodus teeb, ja antud juhul oli see väga positiivne,» ütleb immunoloog Daniel Barreda, uuringu juhtivautor. Mõõdukas palavik taandub ise, selgitas teadlane.

Loomuliku palaviku eeliseid inimeste tervisele tuleb veel uuringute abil kinnitada, «kuid kuna palavikku tekitavad ja alal hoidvad mehhanismid on loomadel ühesed, on mõistlik eeldada, et sarnased eelised kehtivad ka inimestele,» lisab teadlane.