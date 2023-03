See tegevus aitab hoida luukvaliteeti ja ennetada osteoporoosi

OP patogenees on kompleksne ja selle teke võib olla seotud kaltsiumi ainevahetust pärssiva toitumisharjumuse, istuva eluviisi, vähese liikumisaktiivsuse, ovariektoomia, suitsetamise, ülekaalulisuse, kaadmiumimürgistusega jm. Kehalisel aktiivsusel on otsene mõju luustiku arengule ning luukvaliteedi säilitamisele ja parendamisele. Luu on kude, mis vajab oma struktuuri säilitamiseks igapäevasest mehaanilist koormust – füüsilisel tegevusel avaldatakse luudele mehaanilist jõudu, millega stimuleeritakse luukoe rakusiseseid protsesse. Aktiveeruvad rakulised signaalrajad, millega suureneb mineraalide talletamine luudesse, tulemuseks on luude suurem mineraalne tihedus ja lõppkokkuvõttes tugevad luud.