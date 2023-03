Kuidas saab tööandja panustada töötajate kehalisse aktiivsusse?

Ometi on just liikumine esmaseks ravimiks, mis aitaks leevendada tööeluga kaasnevat stressi ja väsimust. Sellele on ka füsioloogiline selgitus. Nimelt on loodus nii seadnud, et stressiolukorras tõuseb kehas hormooni kortisool tase, mis mobiliseerib organismi tegutsemaks ohuolukorras. Kuna tuhandeid aastaid tähendas ohuolukord reeglina seda, et tuli põgeneda või võidelda – kasutada liikumist olukorra lahendamiseks – siis langebki stressihormooni tase organismis just kehaliselt aktiivne olles.