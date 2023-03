Need on neerukivide tekkimist soodustavad faktorid

Mis on neerukivid ja miks need tekivad?

Neerukivid tekivad, kui soolade kontsentratsioon on uriinis kõrge. Neerukivide suurus on väga varieeruv, algab suhkrutera suurusest ja harvadel juhtudel võib täita kogu neeruõõne – selliseid nimetatakse oma kuju järgi «korallkivideks». Valu tekib, kui kivi liigub mööda kusejuha allapoole, ummistades neeruvaagna või kusejuha, põhjustades sellega paisu ja uriini äravoolu häiret neeruvaagnast. See võib omakorda põhjustada tüsistusena neeruvaagna põletikku.