Tuvastati infarkti oluline riskitegur

Ajakirjas Clinical Cardiology avaldatud hiljutises ülevaates ilmnes, et unetuse all kannatavatel inimestel oli 69 protsenti suurem tõenäosus südameinfarkti tekkeks. Teadlased ütlevad, et unetust tuleks käsitleda kui olulist südameinfarkti riskifaktorit.

Insomnia tähendab, et on raskusi uinumise või une püsimisega. Krooniline unetus on tekkinud siis, kui probleem kestab kolm kuud või kauem. Unetuse riski võivad suurendada paljud tegurid, näiteks kõrge stressitase või krooniline valu.

Kui inimesed ei maga piisavalt, võib see kaasa tuua mitmesuguseid sümptomeid ja suurendada terviseprobleemide riski. «Unetus on seotud elukvaliteedi halvenemisega, alates väsimusest, unisusest, meeleolumuutustest, suurema töölt puudumise ja tähelepanu halvenemisega. Halvenenud võib olla ka kognitiivne funktsioon. On uuringuid, mis näitavad, et unetus on seotud südame-veresoonkonna ja ainevahetusliku riskiga, nagu kõrge vererõhk, südameatakk ja diabeet,» ütles dr Harneet Walia, Baptist Health Miami südame- ja veresoonkonnainstituudi unemeditsiini direktor.

«Uni on ülioluline, et aidata kehal end parandada. Vähemalt seitsmetunnine uni igal öösel aitab teie kehal taastuda ja võimaldab teil järgmisel päeval normaalselt toimida. Regulaarne ja järjepidev uni aitab reguleerida ka vererõhku, veresuhkru taset ja kaalu. Need terviseprobleemid on seotud südamehaigustega, nagu infarkt ja insult, nii et magamisest ja nende riskitegurite reguleerimisest võib palju abi olla,» nentis kardioloog Wafi Momin.

Uues ülevaates vaadeldi seost unetuse ja südamelihase infarkti esinemissageduse vahel. See hõlmas kontrollitud vaatlusuuringuid südameinfarktide ja nende esinemise kohta 18-aastaste või vanemate inimeste hulgas.

Teadlased kaasasid analüüsi üheksa uuringut, sealhulgas 153 881 unetusega inimest ja 1 030 375 inimest, kellel unetust ei olnud. Uuringud pärinesid kuuest erinevast riigist, tagades andmete mitmekesisuse.

Uuringu tulemused näitasid, et unetusega inimestel oli oluliselt suurem risk infarkti tekkeks kui nendel, kellel unetust ei esinenud. Insomnia puhul oli erineva unetuse raskusastmega inimeste kokku võetud üleüldine infarktirisk 69 protsenti suurem.

Inimesed, kes magasid igal ööl viis või vähem tundi, kogesid 56 protsenti suurema tõenäosusega infarkti kui need, kes magasid öösel seitse kuni kaheksa tundi.