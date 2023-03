Levinud kunstlik magusaine muudab immuunrakud loiuks

Kui leitakse, et ainel on inimestele sarnane toime, võib seda ühel päeval kasutada terapeutiliselt T-rakkude reaktsioonide summutamiseks. Näiteks autoimmuunhaigustega patsientidel, kes kannatavad kontrollimatu T-rakkude aktivatsiooni all.

Sukraloos on kunstlik magusaine, umbes 600 korda magusam kui suhkur, mida kasutatakse jookides ja toitudes. Sarnaselt paljude teiste kunstlike magusainetega ei mõisteta sukraloosi mõju organismile veel täielikult, kuigi hiljutised uuringud on näidanud, et sukraloos võib mikrobioomi mõjutades avaldada mõju inimese tervisele.

Ajakirjas Nature avaldatud uues uuringus testisid teadlased sukraloosi mõju hiirte immuunsüsteemile.

Hiirtele söödeti sukraloosi tasemel, mis oli võrdne Euroopa ja Ameerika toiduohutusametite soovitusliku maksimaalse päevadoosiga. Oluline on see, et kuigi need annused on saavutatavad, ei tarbi inimesed neid argiselt nii suurel määral.

Hiirtel, keda toideti suurtes annustes sukraloosi sisaldava toiduga, aktiveerusid T-rakud vähem võitluseks vähi või infektsiooniga. Muud tüüpi immuunrakkudele toimet ei täheldatud.

Uurides T-rakke üksikasjalikumalt, leidsid teadlased, et sukraloosi suur annus mõjutas rakusisest kaltsiumi vabanemist ja seega pärssis T-rakkude funktsiooni.