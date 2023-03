Eesti Perearstide Seltsi ettepanekud tervishoiukriisi ületamiseks

Esmatasand ja tugev perearstiabi on kogu tervishoiusüsteemi vundament, millele toetuvad järgmised ravietapid. Seega on perearstiabi tugevdamisega seotud lahendused vältimatud, kui soovime, et inimestele oleks tagatud kvaliteetne ja inimkeskne arstiabi. Uuringud on näidanud, et investeerides rohkem esmatasandisse, hoiame ära kulutusi haiglaravile. See tähendab, et kokkuhoiu saavutame vaid perearstiabi võimestades, seades esikohale tervikliku ja kvaliteetse perearstiabi kõikides Eesti piirkondades.