Eesti toetab WHO mittenakkushaiguste keskuse ümberpaigutamist Euroopasse

«Eesti jaoks on oluline, et Ukrainas toimuva sõja kontekstis lõpetatakse koostöölepe agressorriigiga. Selle saavutamiseks on Eesti valmis vajadusel ka õla alla panema keskuse Moskvast ära toomiseks,» ütles minister Peep Peterson. «Regionaalse keskuse Moskvast äratoomisega soovime anda Venemaale selge sõnumi, et agressoril ei ole kohta rahvusvahelises koostöös. Ei saa pealt vaadata olukorda, kus Venemaa hävitab elu Ukrainas ja samal ajal esitleb end tervise eest seisja ja olulise ennetustegevuse rahastajana.»

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Eesti on tegutsenud järjepidevalt selle nimel, et Venemaa mõju ja rolli rahvusvahelistes organisatsioonides vähendada. «Me teeme kõik, et Venemaa jaoks agressiooni hinda tõsta ja oleme valmis jõuliselt tegutsema, et agressor ei saaks jätkata tavapärast toimimist rahvusvahelises tervisealases koostöös,» sõnas Reinsalu.

WHO Euroopa mittenakkushaiguste keskus loodi 2012. aastal WHO Euroopa regionaalkomitee otsusega, mis andis mandaadi Venemaale keskuse loomiseks. Keskus tegutseb Moskvas 2014. aastast ja Venemaa on ka keskuse peamiseks rahastajaks.

Mittenakkushaiguste keskuse ülesanne on korraldada peamiste riskifaktoritega nagu suitsetamine, alkoholitarbimine, füüsiline aktiivsus ja toitumine seotud ennetustegevusi Euroopa regioonis ja selle aastane rahavajadus on ligikaudu 5 miljonit eurot. Valitsuse otsusel on Eesti riik valmis keskuse ümberpaigutamisel panustama sellesse rahaliselt 400 000 eurot aastas, esialgu nelja järgneva aasta jooksul.