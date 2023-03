Kuidas saada jagu 150 000 eestimaalast kimbutavast probleemist?

Allergia on organismi ülitundlikkus, ebatavaline kaitsereaktsioon välisele ärritusele. Allergiline reaktsioon tekib siis, kui organism reageerib tavatult tugevalt mõnele tegurile nagu tolmule, toidule, putukahammustusele või haigustekitajale. Allergia on üks levinuimaid kroonilisi haigusi üle maailma.

Õietolmuallergia võib tekkida juba veebruaris

Puude õitsemise aeg on märtsist maini. Peamised allergia põhjustajad on sarapuu-, lepa- ja kasetolm. Varase kevade korral võib sarapuu õitsema hakata juba veebruari lõpus. Kask õitseb mais, kuu lõpus lisanduvad veel tamme ja võilille õietolm. Eesti kliimavöötmes on sissehingatavatest allergeenidest enam levinud allergia kase ja sarapuu õietolmu suhtes.

Allergia ravis on suur roll haigusnähtude ennetamisel

Allergiaga elamine ja selle kontrolli all hoidmine on täiesti võimalik. Kui allergiat ei ole diagnoositud, siis esimene samm on teha IgE testid, et olla kindel, milliste allergeenide vastu ravimeid tarvitada. Testida võiks võimalikult laia spektrit allergeene, et osata arvestada kõigi võimalike reaktsioonitekitajatega. Vahel tehakse allergeeni väljaselgitamiseks nahateste.