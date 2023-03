Kergesti murduvad ja pehmed küüned? Lihtsad viisid kuidas küüned tugevaks saada

Koduse maniküüri üks tähtsamaid reegleid on, et ise ei tohi oma küünenahku lõigata, sest nii võib küünejuur jääda bakterite tulva ees kaitseta, küüne ümbruse nahk muutub kuivaks ning halvimal juhul võib tekkida põletik. Küünenahad tuleb õrnalt puidutikuga tagasi lükata. Küünenahad väljendavad oma tänu, kui neid regulaarselt niisutada, siis ei hakka need narmendama.

Küünelakk kaitseb küüsi küll liigse niiskuskao eest, aga kui küüned on liiga kaua ja sageli lakikihi all, ei saa need piisavalt hingata ning muutuvad kuivaks ja rabedaks. Valged ja ketendavad laigud küüntel on märk sellest, et lakkimisega on liiale mindud.