Piirinihutaja tänavune laureaat on Peaasjade keskuse eestvedaja Anna-Kaisa Oidermaa

Tiina Kallavuse nimelisele Piirinihutaja auhinnale laekus sel aastal rekordarv kandidaate. «Kui varasemalt on olnud auhinnale laekunud kandidaate ja töid ligikaudu kümne ringis, siis sellel aastal laekus pea kaks korda rohkem ehk 18 nominatsiooni,» ütles Tartu Herbert Masingu Kooli direktor ja üks konkursi algatajaid Siim Värv. Ta nentis, et rekordarv kandidaate näitab, et konkurss on väga vajalik. Värvi sõnul on vaja maailma muutumiseks inimesi, kes julgevad nihutada piire ning nende inimeste tunnustamisega näitame eeskuju ja julgustame panustama erivajadustega laste toetamise valdkonda.

«Anna-Kaisa Oidermaa on aasta-aastalt vaimse tervise murede normaliseerimise piiri nihutanud nii, et noored on aina julgemad tunnistama oma muresid ja otsima abi. Kuni selleni, et nüüd on olemas ka kergesti ligipääsetavad teenused Peaasjade keskuses, et noorel oleks lihtsam üle lävepiiri vaimse tervise abi juurde jõuda,» selgitas Demir.