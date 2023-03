Vitamiin A võib olla oluline ravim

Kõik, kes ütlevad, et vitamiinidega midagi ravida ei saa, eksivad. Vitamiin A tarbimine võib aidata vältida ägeda lümfoblastse leukeemiaga (ALL) lastel ja täiskasvanutel keemiaravi rasket kõrvalmõju - ohtliku ja valuliku kõhunäärmepõletiku tekke riski. Neid näiteid on veel küll ja küll.