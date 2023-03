Selgus veel üks soolevähi teket soodustav tegur

Üks selline bakter on E. coli, eelkõige pks+ E. coli tüvede rühm. Need bakterid toodavad kolibaktiini, toksiini, mis põhjustab peremeesrakkude DNA kaheahelalisi katkestusi. See toob kaasa kõrgema mutatsioonimäära, suurendades soolekasvajate arengu tõenäosust.