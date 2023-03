Üllatav soodumus aitab hoiduda liigsest keharasvast

Kofeiin on enim tarbitud psühhoaktiivne aine maailmas. Peamised kofeiini allikad on kohv, tee ja karastusjoogid.

Mõned uuringud näitavad, et kofeiini tarbimine on seotud kaalulanguse ning kehamassiindeksi ja rasvamassi vähenemisega. Kofeiini tarbimine võib seega vähendada ülekaalulisuse või rasvumisega seotud seisundite, näiteks II tüüpi diabeedi või südame-veresoonkonna haiguste riski.

Kui palju need eelised kofeiinist tulevad, pole aga olnud teada. Ühes uuringus ilmnes, et II tüüpi diabeedi risk vähenes seitsme protsendi võrra iga täiendava kofeiinisisaldusega tassitäie kohvi kohta päevas ja kuus protsenti tassi kofeiinivaba kohvi kohta.

Nad tuvastasid, et geneetiline eelsoodumus kõrgemaks kofeiinisisalduseks veres on seotud väiksema riskiga II tüüpi diabeedi tekkeks. Uuring avaldati ajakirjas BMJ Medicine.

Aeglasem kofeiini ainevahetus

Nad analüüsida CYP1A2 ja AHR geene, mis aeglustavad kofeiini ainevahetust. See tähendab, et need, kes kannavad neid variante, saavutavad ka vähese kohvi tarbimise korral veres kõrge kofeiinitaseme, võrreldes nendega, kelle organism kofeiini kiirelt lagundab ja kehast välja viib.