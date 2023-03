Tervisekassa otsib paindlikke võimalusi harvikhaiguste ravi rahastamiseks

Ühe harvikhaigusega patsiendi ravi orienteeruv maksumus võib ulatuda kümnetest tuhandetest eurodest paari miljonini ning seetõttu on oluline arvesse võtta ravimi meditsiinilist efektiivsust ja seda, kas raviviisile suudetakse leida veenev teaduslik põhjendatus. Oluline on aru saada, kas patsient terveneb saades kavandatavat ravimit või kas ravim aitab hoida haigust kontrolli all. Oluline komponent on ka lootus, mis on harvikhaigusi põdevatele inimeste jaoks samuti tähtis. Kuid ainult lootusele ei saa keeruliste otsuste tegemisel toetuda. «See on ka põhjus, miks tuleb harvikravimeid hinnata. Nende haigusseisundite puhul on tavaline, et alternatiivne ravi või muud kulutõhusad ravivõimalused puuduvad ning üldjoontes on ravimi aastane maksumus sarnases suurusjärgus teiste sarnaste harvikhaiguste ravimitega,» ütles Laane.