Loe, kellele soovitab apteeker multivitamiine

Benu apteegi farmatseut Lauri Baar selgitab, et eale, soole või konkreetsele tervisemurele mõeldes kokku pandud vitamiinisegu teeb multivitamiinidest populaarse lahenduse. «Multivitamiinide ehk vitamiinide segu tarvitamise eeliseks on soodsam hind ja mugavus, sest neis on kõik vajalikud ained vastavalt inimese eale, soole, eridieedile või haigusseisundile olemas,» selgitab Baar.

Samas toonitab apteeker, et enne multivitamiini kuuri tasuks kindlasti arsti või apteekriga konsulteerida, sest on palju elustiilist tingitud tegureid, mis vitamiinide vajadust mõjutavad, näiteks kofeiini tarbimine, suitsetamine, liigne higistamine, kehakaal ja söömisharjumused.

Enim kasutatakse farmatseudi sõnul multivitamiine, kus on optimaalses koguses vajaminevaid vitamiine tervele inimesele. «Lisaks on spetsiaalse kohandatud vitamiinide sisaldusega preparaadid näiteks diabeetikutele, aga levinud on ka kindlale organsüsteemile mõeldud vitamiinide segud: silmavitamiinid, kognitiivsete funktsioonide ehk nii-öelda mäluvitamiinid, iluvitamiinid juustele ja nahale ning muud,» loetleb Baar.

«Inimfüsioloogia on ajas muutuv ja hormoonide tõttu sooliselt erinev. Multivitamiinide üheks eeliseks on seegi, et vitamiinide valiku ja annuse kokkupanemisel on arvestatud sihtgrupi vanuse ja sooga,» selgitab Baar.