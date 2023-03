Diabeedi varajane diagnoosimine on oluline: need on haiguse hilistüsistused

Nendeks on närvikiudude kahjustused ja veresoonte muutused kogu organismis. Uuringute tulemused näitavad, et ainus viis vältida diabeedi hilistüsistuste teket on hoida veresuhkur sobival tasemel. See on võimalik ainult juhul, kui patsient ise aktiivselt raviprotsessis osaleb.