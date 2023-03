ME SAAME HAKKAMA ⟩ Millal märkame kallimat?

See on küsimus, mida suhtepaaridelt üsna standardselt kipuvad küsima kõik vaimse tervise spetsialistid, kelle kabinetti paarid satuvad – olgu omavahelise läbisaamise, laste või ühe partneri psüühikaprobleemide pärast. Juba mõni aasta koos olnud paaride puhul kõlab aga paraku liigagi tihti vastuseks: ei ole kahjuks aega paarisuhte jaoks, tõesti pole.

Vahel öeldakse natuke nagu häbenedes, et jah, peaks küll aega leidma, aga midagi pole parata. Väike tita tundub olevat «hea» põhjus, aga kui küsida, et kas tõesti poolt tundigi ei leia, hakatakse mõtlema. Eriti nukrad on aga sellised vastused, kust aimub, et kaasaga aja veetmiseks on vaja välist survet: saame kahekesi koos välja minna siis, kui on vanavanaema saja aasta juubel, teise vanavanaema matused või presidendi vastuvõtt. Kui keegi teine enam-vähem käsib paarina kohale ilmuda, siis paarina kodust välja ka minnakse, mitte muidu.