Uus viis II tüüpi diabeedi kontrolli all hoidmiseks

Suhkurtõbi on krooniline haigus, mille puhul organism ei tooda ega kasuta tõhusalt insuliini. Insuliinipuudus põhjustab vere glükoosi (suhkru) taseme tõusu, mis võib põhjustada südamehaigusi ja insulti, neeruhaigusi, närvikahjustusi ja muid tõsiseid tüsistusi.

Keck Medicine (Lõuna-California ülikool) on käivitanud 2. faasi kliinilise uuringu, milles uuritakse uue ambulatoorse, mittekirurgilise endoskoopilise protseduuri tõhusust patsientide veresuhkru taseme stabiliseerimisel.

Diabeedi korral, mida elustiilimuutustega ravida ei suudeta, on praegu kasutuses vaid suukaudsed ravimid või kaugelearenenud haiguse korral insuliinisüstid, mis mõlemad võivad olla kulukad või põhjustada kõrvaltoimeid, selgitab uuringu juhtivteadur Luke Putnam. «Kui see ravi osutub tõhusaks, võib see kõrvaldada vajaduse ravimite või insuliini järele või potentsiaalselt takistada haiguse progresseerumist, nii et see ei põhjustaks elundipuudulikkust ega muid kurnavaid seisundeid.»

See uuenduslik protseduur tehakse patsientidele enne, kui nad insuliini vajama hakkavad. Protseduur tehakse kaksteistsõrmiksooles ehk peensoole esimeses osas - see reguleerib koos kõhunäärmega insuliini ja vere glükoosisisalduse taset.

Värskeimad andmed näitavad, et kaksteistsõrmiksool mängib glükoosi reguleerimisel olulist rolli ja II tüüpi diabeediga patsientidel kahjustuvad kaksteistsõrmiksoolt vooderdavad rakud.

Kliinilises uuringus testitakse seadet, mis sisestatakse endoskoobi kaudu kaksteistsõrmiksoole. Seal eemaldab seade halvasti töötavad rakud täpsete, kontrollitud elektriimpulsside abil. Teadlased oletavad, et kahjustatud rakkude eemaldamine soodustab tervete rakkude taaskasvu, mis reguleerivad vere glükoosisisaldust kõrvaldatud rakkudest paremini.

Protseduur kestab umbes tund ja toimub üldnarkoosis. Patsiendid kirjutatakse välja samal päeval ja nad võivad paar päeva hiljem jätkata tavapärast tegevust. «Varasemad uuringud on näidanud, et kaksteistsõrmiksoole rakkude ablatsioon on tõhus veresuhkru taseme kontrollimisel, seega oleme optimistlikud, et see uuring annab edukaid tulemusi,» ütles Putnam.

Mark Canning, 60-aastane Los Angelese elanik, kellel diagnoositi 2015. aastal II tüüpi diabeet, on alates jaanuaris tehtud protseduurist näinud edusamme oma veresuhkru kontrolli all hoidmisel. «Minu veresuhkru tase langeb ja ma tunnen end väga julgustatuna,» ütles ta.