Mullu tehti mürgistusinfoliinile ligi 4000 kõnet

Kõige rohkem on taimemürgistusi juhtunud 1–4-aastaste lastega. Väikelaste jaoks on maitsmine üks maailma avastamise viisidest, mistõttu maitstakse ära nii haardeulatusse jäävad toataimed kui ka õues kasvavad taimed, lilled ja marjad. Lapsega aeda või loodust nautima minnes tasub terviseameti mürgistusteabekeskuse juhi sõnul lapsele selgita, et taimi ja marju ei tohi suhu pista enne, kui on vanema käest küsinud, kas tohib ja on kindel, et need on söödavad.