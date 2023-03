See aine võib olla kasulik diabeedi ja südamehaiguste vältimiseks

Rootsi Karolinska Instituudi, Ühendkuningriigi Bristoli ülikooli ja Ühendkuningriigi Imperial College Londoni uurimisrühm kasutas olemasolevatest andmebaasidest kogutud geneetilisi andmeid veidi alla 10 000 inimestelt. Nad keskendusid konkreetsete geenide variatsioonidele või nendele, mis on teadaolevalt seotud kofeiini lagunemise kiirusega. Üldiselt kipuvad need, kellel on geene mõjutavaid variatsioone – nimelt CYP1A2 ja seda reguleeriv geen AHR – kofeiini aeglasemalt lagundama, võimaldades sellel kauem veres püsida. Siiski kalduvad nad üldiselt vähem kofeiini jooma.