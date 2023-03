Need on pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuliste kasvajate varajased sümptomid

Eestis ja teistes Euroopa riikides on probleemiks haigete hiline pöördumine arsti vastuvõtule. Varases staadiumis avastatud vähkkasvajate ravitulemus on üldjuhul edukas, patsientide 5 aasta elulemus küünib 80–90 protsendini. Levinud kasvajate puhul on elulemus vaid 40 protsenti. Seega on väga oluline inimestel endil pöörata tähelepanu varajastele haiguse tunnustele ning kindlasti riskitegurite vähendamisele.