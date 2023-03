5 tuntud toataime, mille mahl võib tekitada mürgistust

Kristallide kahjustava reaktsiooni saavutamiseks on vaja taimeosa purustada või tükeldada. Seega ei pruugi mingeid sümptomeid tekkida, kui väikseid taimeosi neelatakse kogemata alla või lehte lutsutatakse. Samas, näritud ja ära söödud taimeosad põhjustavad suu- ja limaskestade ärritust, mille tõttu tekib suus kipitus ja põletav valulikkus. Lisaks võib tekkida huulte ja keele punetus ning turse; võimalikud on ka haavandid. Kui suus ja neelus turse areneb, tekib kõriturse ja hingamisteede sulguse oht.

Kui taimemahl satub nahale, tekib nahaärritus (sh punetus, sügelus, lööve). Taimemahlal on ka tugevalt silmi ärritav toime. Silma sattumisel põhjustab taimemahl tugevat valu, pisaravoolust, laugude turset, fotofoobiat, nägemiseteravuse hägustumist ning sarvkesta marrastusi.

Tee kindlaks taime täpne nimetus ja hinda selle võimalikku allaneelatud kogust ning helista mürgistusinfoliinile 16662, et saada teada, kas tegemist on mürgise taimega ning kas manustatud kogus on tervisele ohtlik või mitte. Järgi mürgistusinfoliinilt saadud juhiseid!