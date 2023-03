Veipimine paneb põntsu suuhügieenile

Kui mõelda laiemalt hambaravi teemadele, siis Toompere sõnul võiks Eestis rohkem mõelda ennetustööle. «Praegu on selline süsteem, et puurime ja kasseerime, aga tegelikult on hambahaigused ennetatavad,» ütles ta. Ennetustöö on Eestis suunatud tema sõnul peamiselt lastele, aga täiskasvanud vajaksid samuti juhiseid, kuidas hambahaigusi vältida, edastab Novaator.