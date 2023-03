Enim taimemürgistusi juhtub 1–4-aastaste väikelastega: kuidas anda esmaabi?

«Kevadel tärkavad lilled on ilusad ja väikelaste jaoks põnevad, kuid võivad põhjustada ärritust nii suu limaskestal kui ka nahal,» selgitab mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Suhu sattunud lumi-, märtsikellukese, sinilille või siniliilia taimeosad võivad tekitada limaskesta ärritust. Väga ettevaatlik peab olema ülase ja piibelehega ning kevadel tärkav sügislill on suisa eluohtlikult mürgine. Samuti tasub kevadlilledest kimpu tehes meeles pidada, et lillede mahl võib ärritada nahka ja silmi ning põhjustada allergilist löövet.

Enamasti ei tekita mõne õie, marja või lehe maitsmine ägedat mürgistust, kuid on ohtlikke erandeid. «Kui laps läheb aeda või parki mängima, siis tuleb talle eelnevalt selgitada, et taimi ja marju ei tohi suhu pista enne, kui on vanemate käest küsitud, kas need on söödavad,» paneb Mare Oder lastevanematele südamele.

Toataimedega tuleb Mare Oderi sõnul olla tähelepanelik aastaringselt. «Eesti kodudes üks levinumaid toataimi – sulgvõhk – on paraku seotud paljude taimemürgistustega. Selle rohelised lehed satuvad kergelt väikese inimese suhu ja põhjustavad limaskesta ärritust. Ent hädas on ka täiskasvanud selliseid toataimi lõigates ilma kaitsekinnasteta,» toob Mare Oder näiteks. «Muret võivad põhjustada ka teised levinud toataimed nagu piimalill, tõlvlehik, monstera, nõelköis ja diifenbahhia. Oma värvilisuses on laste jaoks atraktiivsed sellised mürgised taimed nagu koralltomatid, jõulutähed ja flamingolilled,» lisab ta.