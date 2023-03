Toidu-uuring: mis on iga eestlase külmkapis, sügavkülmas ja sahvris?

Pilt on illustreeriv.

Suuremal osal Eesti inimestest on külmkapis piim, juust ja munad, sedastas Põltsamaa hoidiste- ja supitootja poolt tellitud kvalitatiivne fookusgrupiuuring. Seejuures selgus, et üksi elava noore külmikust leiab suurema tõenäosusega köögivilja kui pereinimese omast ning kõige tähtsam asi lastega pere sügavkülmas on pelmeen.