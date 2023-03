Üks päev hooldajana: töö muhedate elanikega teeb hingele pai, aga töötajaid on raske leida

Lõunasöögi ajal askeldades mõtiskleb töövari omaette: tegelikult on töö ju mitmeski mõttes … meeldiv? Enamik hooldekodu asukaid paistavad olevat üsna muhedad. Ümbritsev õhkkond on vähemalt selles majas asjalik ja ülemused näivad olevat toetavad. Kuigi töö võib paiguti füüsiliselt ja ka vaimselt keerukas olla, pakub see samas teatavat rahulolu teadmisest, et saad siinsetele inimestele päriselt toeks olla. Aga ometi pole hooldajaid leida lihtne.

Hooldusele tulijate profiil on muutunud

Kasemets ütleb, et ainuüksi tema ametis olemise ajal – viis aastat – on näha muutus teenusele tulijate profiilis. «Varasemalt tulid siia ka paljud sellised, kes endaga tegelikult suuresti hakkama said. Polnud harvad juhused, kui siit isegi kergemat sorti töid tegemas käidi.»

Nüüd on tõsiasi, et krapsakaid eakaid – teenusel olijatest on enamik ikkagi väga soliidses eas – on otse öeldes väga vähe. Ehk on asi selles, et kohatasu aina tõuseb ja pensionist suudavad seda maksta järjest vähesemad, suuri võimalusi pole ka lähedastel ning siia tulemist lükatakse võimalikult viimase hetkeni?

Olgu mis on, igal juhul tähendab see, et kuigi paberil sama, on hooldajate töökoormus järjepidevalt suurenenud. Toidu pakkumise ja serveerimise ning nõude koristamise asemel tuleb aina enamaid toita. Pott-tooli kasutajaid on vähem ja mähkmete vahetus paljudel inimestel võtab palju aega. Ühesõnaga on töö varasemast raskem.

Tulevikus on sotsiaaltöö valdkonnas tööjõuvajadus aina kasvav. Foto: Genius Media