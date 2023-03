4 tervisemüüti, mida pead teadma

1. Värsked puu- ja köögiviljad on tervislikumad kui konserveeritud, külmutatud või kuivatatud.

USA Põllumajandusministeeriumi toitumisjulgeoleku ja tervisealase võrdsuse osakonna endine direktor Sara Bleich ütles New York Timesile, et see väide ei vasta tõele. Kuigi muretsetakse selle pärast, et konserveeritud puuviljad võivad salaja sisaldada küllastunud rasvu ja lisatud suhkrut, soovitab Bleich lugeda etiketti. Osta tasub neid tooteid, mis sisaldavad minimaalselt lisaaineid.

2. Taimepiim on tervislikum kui lehmapiim

Taimse piima valgusisaldus on madalam kui lehmapiimas. Lehmapiimas on umbes kaheksa grammi valku tassi kohta, samas kui taimses piimas on ainult üks kuni kaks grammi tassi kohta. Peale selle ütles Arizona osariigi ülikooli säästvate toidusüsteemide professor ja USA endine põllumajandusministri asetäitja Kathleen Merrigan New York Timesile, et taimsele piimale on lisatud rohkem koostisosi, mis võivad põhjustada erinevaid terviseriske.

3. Valge kartul pole tervislik

Kartulit näidatakse sageli halvas valguses kõrge glükeemilise indeksi pärast, mis võib süsivesikute tõttu veresuhkru taset tõsta. Johns Hopkinsi rahvatervise programmiametnik Daphene Altema-Johnson lükkas selle müüdi ümber, öeldes, et kartul võib olla tervisele kasulik, sest sisaldab C-vitamiini, kaaliumi ja muid toitaineid.

4. Energiajookides sisalduv kofeiin ergutab ainevahetust

Kofeiin võib mõnevõrra tõhustada ainevahetust, kuid energiajookidest saadud tühje kaloreid on raske põletada. Eksperdid ütlevad, et see, mis võib metaboolse tasemega imet teha, on puhta vee joomine.