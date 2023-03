Kui väljaheide muutub hallikasvalgeks ja uriin kohvipruuniks, võib kahtlustada seda vähki

Maks on suur koeline organ, mis täidab peaaegu kogu parempoolse ülakõhu, jäädes ise roidekaare varju. Maks on elutähtis organ, mille peamised funktsioonid on organismi sattunud mürgiste ainete kahjutukstegemine, vere hüübimiseks vajalike ainete tootmine, seedemahla ja sapi tekitamine, toitainete ümbertöötlemine organismile omastatavateks aineteks jne.