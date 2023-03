Teadlased selgitasid välja, miks vähiraviks kasutatavad immuunsüsteemi rakud loiuks jäävad

CAR T-rakuteraapiaks kogutakse immuunsüsteemi T-rakud patsiendilt endalt ja neid on vaja tuhandeid. Töötlemisel varustatakse T-rakud geenidega, mis aitavad neil vähirakkude külge kinnituda ja vähirakke hävitada. Nüüd nimetatakse neid CAR T-rakkudeks. Neid paljundatakse ja kui neid saab loendada juba miljonites, süstitakse need tagasi patsiendile, kus nad ründavad vähirakke.

Loidus on on ajendanud teadlasi otsima selle allikat. Väskelt avaldatud uuringutulemused ütlevad, et tegemist on meie rakkude tuumades olevate valkude rühmaga, mida nimetatakse mSWI/SNF (või BAF) kompleksideks. Nood võivad T-rakke nii aktiveerida kui vallandada kurnatuse.