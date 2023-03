Hambaarst avaldab tervete hammaste saladuse

Kui palju mõjutab toidumenüü hammaste tervist?

See, mida ja kuidas me sööme, mõjutab meie suutervist. Hambakaariest ehk hambaaugu teket mõjutavad mitmed tegurid ning neist üheks peamiseks on süsivesikutest üleküllastatud toit ja selle pikaajaline kontakt hambapinnaga.

On vähem ja on rohkem kahjulikke toitusid ning kokkuvõttes võivad kõik toidud mingil määral hambaid kahjustada. Mida pikemat aega on toit hambaga kontaktis, seda kestvam on bakterite happerünnak suus. Teadlikult ja hambasõbralikult toitudes ning suuhügieeni eest hoolitsedes on igale tervele inimesele jõukohane hambakaariese teke kontrolli all hoida.