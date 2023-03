Milliseid vitamiine saab ananassist?

Värske ananass sisaldab huvitavat ensüümi bromelaiin, kirjutab toitumisnõustaja Katri Merisalu Rimi toidublogis. «Tegemist on seedeensüümiga, mis lõhustab valke aminohapeteks ja väikesteks peptiidideks, muutes valgud nii lihtsamini omastatavateks.» Ananassi söömine on toitumisnõustaja sõnul eriti kasulik neile, kellel on kõhunäärmega probleeme, sest nende probleemide puhul ei ole organism võimeline ise piisavalt seedeensüüme tootma.