Teadlased hoiatavad: kokkupuude levinud kemikaaliga võib olla Parkinsoni tõve põhjustajaks

Kuna TCE-d on juba seostatud suurenenud vähi ja raseduse katkemise riskiga, ei kasutata TCE-d nii laialdaselt kui kunagi varem, kuid uue aruande taga olevad teadlased viitavad sellele, et selle roll Parkinsoni tõve puhul on suures osas tähelepanuta jäetud.

Kuigi TCE kasutamine on praegu Euroopa Liidus ja teatud USA osariikides piiratud, on selle järele jätkuvalt nõudlus, eriti Hiinas. Teadlased väidavad, et isegi piirkondades, kus kemikaal on keelatud, puutume me sellega endiselt kokku vee ja pinnase pideva saastumise tõttu.