Mürgistusteabekeskus hoiatab putke võrsete söömise eest

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on eestlased aktiivsed looduses liikujad, ka vilkad taimekorjajad ning eriti kevadeti on taimedest tingitud mürgistusküsimustega ka sagedamini pöördutud mürgistusinfoliinile. «Igal kevadel tasub endale meelde tuletada, et kõik roheline, mis maa seest võrsub, ei ole inimesele sõbralik ega alati ka söödav. Kui putke niidetakse, või puutub ininese nahk kokku ka rohu seest läbi liikudes või selle võrseid ekslikult salatisse hakitakse, on oodata tõsisemat mürgistustust,» ütleb Mare Oder.