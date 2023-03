Lastehaigla täitis aastaplaanid suurte kriiside kiuste

«Haigla saab tänu teile täna oma põhieesmärgiga – aidata parimal võimalikul moel ja teadmistega haigeid lapsi – hästi hakkama!» tänas haigla juhatuse esimees dr Katrin Luts kogu haigla personali. Ta lisas: «Haigla majandusaasta tulem on positiivne ning majanduslik jätkusuutlikkus on tagatud. Usun, et te teete laste tervise nimel ka homme kõik, milleks te suutelised olete.»