TAI: Tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine Eestis on langustrendis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepa sõnul on Eestis tuberkuloosi haigestumine Euroopa keskmisest küll veidi suurem – kui Euroopa Liidus haigestus 2020. aastal 7,3 inimest 100 000 elaniku kohta, siis Eestis 9,3 ning 2021.aastal 8,3 inimest 100 000 elaniku kohta. Samas on Eestis tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine pidevalt vähenenud – veel 2001 registreeriti Eestis koguni 810 tuberkuloosi juhtu ja haigestumuskordaja oli 58,4. Kas viimasel kolmel aastal registreeritud haigusjuhtude (2020.aastal 124 tuberkuloosi haigusjuhtu, 2021. aastal 111 ja 2022.aastal 129 haigusjuhtu) langustrend on ka päriselt peatunud, näitab aeg. 2021 aasta madal tase võis olla seotud COVID-19 pandeemiast põhjustatud tuberkuloosi diagnoosimise viivitusega analoogselt kogu Euroopas toimunuga.

«Tuberkuloos on tänapäeval ravitav, ravimresistentse tuberkuloosi ravi on oluliselt lühenenud ning ravi on suukaudne ja paremini talutav. Eestis on kasutusel kiirtestid tuberkuloosi diagnoosimisel, kättesaadavad kõik uued ja efektiivsed tuberkuloosiravimid ning need on patsiendile tasuta, ravi on korraldatud paindlikult ja patsiendisõbralikult. Eesti on integreerinud oma ravisüsteemi ja taganud tasuta ravi 15-le Ukrainast saabunud sõjapõgenikule, kelle ravi või haiguse diagnoosimine kodumaal jäi pooleli,» kommenteeris Piret Viiklepp.