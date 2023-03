TERVISEKOMPASS ⟩ Süsteemne vaimne vägivald võib ohvrit tundmatuseni muuta

Emotsionaalselt halba kohtlemist on raske määratleda, mõnikord on isegi raske sellest rääkida. Äkki keegi ei usu, et seltskonnas ideaalsena tunduv kaaslane on koduseinte vahel hoopis teistsugune? Sellise murega seisavad silmitsi need, kes kogevad väga rasket vägivalla vormi, milleks on psühholoogiline vägivald. Miks teevad sõnad ja pilgud mõnikord rohkem haiget kui murtud luud?