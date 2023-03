Vähiravifond kogus mullu annetusi üle 3,5 miljoni euro: kõik ravid said rahastatud

Kokku kinnitas vähiravifondi Eesti tipponkoloogidest koosnev nõukogu heaks 284 toetustaotlust kokku ligi 200 abivajajalt. Kõige kallim oli pereema ja dirigendi Janne Fridolini silma melanoomi ravi, millele kulub ligi 50 000 eurot kuus: fond on armastatud muusikapedagoogi toetanud juba ligi aasta aega ning tulemuslik ravi jätkub.

«Meie tänu on ülevoolav, rõõm kirjeldamatu. Ka suurte kriiside keskel on vähiravifondi missioon jätkunud tugeva toetusega Eesti inimeste poolt ning kõik meie sihtgrupi abivajajad on saanud õigeaegselt lootust kinkiva ja elupäästva ravi. Keegi ei ole pidanud jääma rahapuuduse tõttu fondi ukse taha – ja nii juba 9 aastat järjest,» ütleb Vähiravifondi Kingitud Elu juhataja Toivo Tänavsuu.