Aafrikas levib surmav viirus, millele pole vaktsiini ega ravi

Tansaania võimud teatasid teisipäeval, et riigi kirdeosast Kagera piirkonnast leiti haruldase, kuid surmava Marburgi viiruse juhtumeid. Viiruse levik sai kinnituse peale laboriproove, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), vahendab ERR .

Tansaania rahvatervise laboratoorium otsustas mitme haige proove analüüsida peale seda, kui ilmnes, et kaheksal inimesel tekkisid mitmesugused sümptomid ning nendest viis suri. Haigeks jäänud inimeste sümptomite hulka kuulus nii palavik, oksendamine, veritsemine kui ka neerupuudulikkus. Lisaks neile tuvastati 161 kontaktset inimest, kes on praegu jälgimise all.