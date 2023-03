ME SAAME HAKKAMA ⟩ Eksam – asi, millest pole pääsu

On päris kummaline, kuidas mõni asi, mis on ajast aega olemas olnud ja milleks me oleme seega ette valmis, saab meid ikka närviliseks teha. Näiteks igasugused eksamid: gümnaasiumikatsed, lõpueksamid, aastatestid. Iga koolis käinud inimene teab ju, et nendest ei pääse. Me kõik mäletame, kuidas ise sai õpitud ja närvitsetud, sageli mäletame eksamipileteid ja isegi seda, mis komisjoniliikmetel seljas oli.