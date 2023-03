Äsja avaldatud teadustöö näitab, et kliima jätkuv soojenemine on juba praegu ohtliku bakterinakkuse Mehhiko lahe äärsetest paikadest New Yorgini toonud.

Tegemist on kooleratekitaja sugulasega, bakteriga Vibrio vulnificus. Need bakterid kasvavad soojas madalas rannikuvees ja võivad kokkupuutel nakatada näiteks haavu või putukahammustusi. Kuid selle nakkuse võib saada ka mereande, eriti austreid süües - kusjuures austrite maitseomadustele nood mingit mõju ei avalda ning seetõttu on saastunud toitu raske ära tunda. Tagajärjed võivad olla üsna kurvad - üks viiest nakatunust sureb enamasti sepsise tagajärjel ja see toimub kiiresti - enamasti 48 tunni jooksul. Eriti puudutab see maksahaigustega ja autoimmuunsete haigustega inimesi. Vahel käitub see haigustekitaja kui lihasööja-bakter ning paljudel ellujäänutel on jalg või jalad amputeeritud.