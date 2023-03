Kuidas võimalikult aeglaselt vananeda? Arst avaldab kõige olulisema

Ennetus on äärmiselt oluline

Näiteks võib probleemide tekkele viidata see, et inimene on rohkem väsinud või tal on lausa unehäired. Uurimistulemused näitavad, et kui ei saa piisavalt magada, on see soodsaks pinnaseks haiguste tekkele. «Kuus tundi und on absoluutne miinimum. Kui teaduskatsetes võrreldi kuue unetunniga inimesi nendega, kes magavad öösel seitse kuni kaheksa tundi, oli esimeste risk haiguste tekkeks mitmekordne,» räägib doktor Vogelberg. Ta lisab, et probleem pole selles, et inimene on väsinud, vaid unepuudusega häirub geenide funktsioon.

Dr Jaan Vogelberg Foto: Erakogu

«Teine oluline vananemisega seotud vaatenurk ongi see, kuidas geenid avalduvad. Geenianalüüsiga näeme ära, milline on tõenäosus haiguste tekkeks. Geen on nagu programm või võimalus, aga küsimus on selles, kui palju seda realiseeritakse. See aga sõltub väga paljudest teguritest,» tõdeb doktor Vogelberg.

