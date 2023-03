Higi võib aidata lahendada üllatavat probleemi

«Meie meeleseisund paneb meid tootma higis molekule (keemilisi signaale), mis edastavad meie emotsionaalset seisundit ja tekitavad vastuvõtjates samalaadseid vastuseid. Meie eeluuringu tulemused näitavad, et nende kemosignaalide kombineerimine teadveloleku teraapiaga (mindfulness ingl k) näib andvat sotsiaalse ärevuse ravis paremaid tulemusi, kui seda on võimalik saavutada ainult teadveloleku teraapiaga,» ütles Stockholmi Karolinska instituudi juhtivteadur Elisa Vigna.

Sotsiaalse ärevuse korral muretsetakse liigselt sotsiaalsetes olukordades osalemise pärast. See võib mõjutada suhtlemist, näiteks töökohal või suhetes, aga ka lihtsates olukordades, nagu ostlemine. See võib seega raskendada argielu.

Täpsemalt ilmnes uuringus, et naised, kes puutusid kokku naljakaid või hirmuäratavaid filme vaadanud inimeste higiga, reageerisid teadveloleku teraapiale paremini kui need, kes ei olnud higiga kokku puutunud. Teadlased tunnistavad aga, et olid üllatunud, et vastandlikud emotsionaalsed seisundid mõjutasid teraapia tulemust ühtemoodi –rõõmsas seisundis tekkinud higil oli sama mõju nagu hirmunud olekus tekkinud higil.