Vanema isiksus mõjutab oluliselt lapse elu

Saksamaal korraldatud uuringus osales ligi 9400 11–17-aastast last, samuti nende vanemad. Küsitlust viidi läbi alates 1984. aastast. Populaarse isiksuseteoori kohaselt kirjeldatakse isiksust viie dimensiooni abil: ekstravertsus, avatus kogemusele, meelekindlus (kohusetunne), koostöövalmidus ja neurootilisus.

Uuring hõlmas ka laste argist eluolu, sealhulgas nende üldist tervist, hindeid koolis, alkoholi või sigarettide tarvitamist, vaba aja veetmist – peale teleri vaatamise või internetis surfamise – ja perevaidluste sagedust.

Uuring avaldati hiljuti ajakirjas Infant and Child Development. «Leidsime, et vanemate isiksused mõjutavad oluliselt lapse elu ka pärast lapse isiksuse arvessevõtmist. Lapse isiksus on loomulikult oluline, kuid vanematel on oma lastele eriline ja suur mõju,» nendib Washingtoni ülikooli psühholoogia- ja ajuteaduste osakonna dotsent Joshua Jackson.

Ekstravertsus mõõdab, kui väljapoole suunatud ja energiline on inimene. Koostöövalmidus viitab teistega arvestamisele. Avatus on seotud loovuse ja kujutlusvõimega. Kohusetundlikud inimesed on organiseeritud, sihipärased ja ettevaatlikud. Neurootilised inimesed on üldiselt ärevad, mures ja närvilised.

«Näiteks ekstravertsete vanematega lastel olid tavaliselt madalamad hinded,» tähendab teadur. «Me kahtlustame, et võib-olla panevad ekstravertsed vanemad vähem rõhku õppimisele ja kodutöödele. Võib-olla julgustavad nad oma lapsi õppimise asemel suhtlema või on vanemad liiga hõivatud oma eluga, et kodutöödes aidata. Kuid selle andmestiku põhjal ei saa seda kindlalt teada,» lisab ta.

«Neurootiliste vanematega lapsed said mitme mõõdiku raames suhteliselt madalad tulemused, sealhulgas hinnete, üldise tervise, kehamassiindeksi ja vaba aja veetmise osas,» ütleb Jackson. «Teisest küljest olid lapsed tõenäoliselt tervemad, kui nende vanemad olid koostöövalmid ja kohusetundlikud, ja nad olid tõenäolisemalt aktiivsete hobidega, kui nende vanemad olid avatud kogemusele.»

Teadur nendib, et üldiselt saavad lapsed eriti hästi hakkama, kui nende vanemad on ekstravertsed, koostöövalmid, kohusetundlikud ja avatud, olemata neurootilised. «See läheneb tõenäoliselt parimale stsenaariumile, kuid isegi sellel kombinatsioonil võib olla varjukülgi. Nagu märgitud, on ekstravertsete vanematega laste õpitulemused tavaliselt madalamad.»