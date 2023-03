Emakakeha vähi uus ravistandard ja vähi varajased sümptomid

«Selle uuringu praktikat muutvad tulemused aitavad kõiki patsiente, kes saavad kaugelearenenud endomeetriumi vähi ravi. ENGOT ja GOG Foundationi eesmärgid on parandada patsientide elu kliiniliste uuringute kaudu. See oluline uuring võimaldab avastada uusi ja tõhusaid ravimeetodeid, mis muudavad günekoloogilise onkoloogia ravistandardit. »

12-kuulise jälgimisaja lõpuks näitasid kaks veidi erineva geneetilise taustaga grupi andmed, et pembrolizumabi lisamine keemiaravile vähendas vähi edasikasvamise riski ühes grupis 46 protsenti ja teises koguni 70 protsenti. «Need on põnevad tulemused, mis on nii statistiliselt olulised kui peegeldavad ka olulist kliinilist kasu,» ütles California ülikooli teadlane, onkogünekoloog ja uuringu autor Ramez N. Eskander.

Allikad: University of California - San Diego, The GOG Foundation Inc, ENGOT-EN6-NSGO/GOG-3031/RUBY, New England Journal of Medicine, EurekAlert