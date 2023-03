Uus ravistandard emakakeha vähi korral

Emakakeha ehk endomeetriumi vähk, mis algab emaka limaskestast, on üks vähkkasvajaid, mille esinemissagedus ja suremus on suurenenud. Ekspertide hinnangul võib see seniste tendentside jätkudes olla 2040. aastaks kolmas kõige levinum vähk ja neljas peamine vähisurma põhjus naiste seas. Viimase nelja aastakümne jooksul on kaugelearenenud endomeetriumi vähiga patsientide ravis tehtud vähe edusamme.

Emakakeha vähi sümptomiteks on tupeverejooks/määrimine, valu vaagnapiirkonnas, puhitus või muutused soole- või põieharjumustes. California ülikooli teadlane, onkogünekoloog ja ühe uuringu autor Ramez N. Eskander rõhutab, et emakakeha vähk on kõige levinum menopausijärgses eas naistel ning tupeverejooks/määrimine võib mõnikord tähelepanuta jääda. «Igaüks, kellel esineb menopausijärgses perioodis vaginaalset veritsust, isegi määrimist, peaks rääkima oma arstiga. Varajane diagnoosimine annab sageli paremaid tulemusi.»

Uuringus võrreldi kaugelearenenud või korduva emakakeha vähiga patsientide ellujäämist ja vähi peatamise tõhusust. Üht patsientide gruppi raviti dostarlimabiga kombinatsioonis standardraviga karboplatiin/paklitakseel, millele järgnes ravi ainult dostarlimabiga. Teist gruppi raviti vaid keemiaraviga. Dostarlimab on monoklonaalne antikeha ja see ravim on EL heaks kiidetud hiljuti - aastal 2021.

Katse tulemused näitavad, et kahe aasta pärast oli elus 56 protsenti ainult keemiaravi saanud naistest ja 71,3 protsenti keemiaravi ja dostarlimabi saanud naistest.

Mansoor Raza Mirza (NSGO-CTU)selgitab: «Need uuringutulemused on enneolematud ja parandavad oluliselt meie patsientide ravitulemusi.»