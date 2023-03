Viis soovitust, mis aitavad suuõõnevähki eemale hoida

1. Lõpeta igasugune suitsetamine

Paljud vähivormid on kuidagi seotud suitsetamisega. TAI on toonud välja, et suitsetamine suurendab suuõõnevähi ohtu. Suuõõnevähk tekib kas huultel, keelel või põskede sisekülgedel. Huulevähk ja keelevähk on agressiivsed ja kiiresti arenevad vähivormid. Samuti võib vähk tekkida kõris, neelus, kurgumandlitel. 90 protsenti nendest vähijuhtudest on otseselt seotud tubaka tarvitamisega.

2. Vähenda joomist või lõpeta alkoholi tarbimine

Ka liigne alkoholitarbimine on suuõõnevähi riskifaktor, seetõttu tasuks vähendada alkoholitarbimist. Lisaks on sellest kasu ka maksale ja südamele.

3. Kasuta päikesekreemi

Liigne kokkupuude päikesevalgusega seostub ka suurenenud vähiriskiga huulte piirkonnas. Selle riski vähendamiseks tuleks hoiduda liiga pikalt päikese käes olemisest. See ei tähenda muidugi, et päikest tuleks täielikult vältida, kuid pikemalt viibimisel on oluline kasutada kaitsekreeme.

4. Kui võimalik, enneta

Varajane avastamine ja regulaarsed ennetavad kontrollid aitavad vähki varakult avastada või seda eemal hoida. Seetõttu on oluline on oma suus tekkinud muutustel silma peal hoida. Samuti on oluline hoida korralikku suuhügieeni.

5. Toitu tasakaalustatult

Mitmekesine toitumine aitab tagada kehale olulised toitained ja samuti hoiduda kaalutõusust, millega võivad kaasneda ainevahetushaigused.

Uuringutest on juba ammu teada, et rasvumine tingib kasvajate tekke suurema tõenäosuse.