Neli hoiatusmärki võivad tekkida juba kuu enne infarkti

​Kuigi südamehaiguste riskitegurite teadmine on oluline, on hea olla teadlik ka südameinfarkti varajastest hoiatusmärkidest.

Valu või surve rinnus

Valu kaelas, õlas või lõuas

Väike pingutus tekitab ebamugavustunnet ja võtab võhma kohe välja

Kergesti hingeldama hakkamine võib olla samuti hoiatusmärk. See võib tähendada, et näiteks pärast uue valgusti paigaldamist on võhm oluliselt rohkem väljas kui tavapäraselt.

Iiveldus või muud kõhuprobleemid

Yale'i ülikoolihaigla kardioloogi dr Nikhil Sikandi sõnul on kõhuvalu, iiveldus ja üldine väsimus samuti potentsiaalsed südameinfarkti hoiatusmärgid. Kuid see ei tähenda, et nii on kõigil. Mõnel võivad sümptomid olla kerged, aga neid ei pruugi enne infarkti üldse esineda, märkis ta.