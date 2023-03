Ajaleidja aitab arstiaega leida

Küll aga leiti, et kasutaja teekond Ajaleidjani on ebamugav, seda alates digiregistratuuri avalehest. Samuti toodi välja, et lahendus peaks võimaldama ka oma eelistuste täpsustamist ja SMS-iga ootejärjekorrast eemaldamist, kui mingil põhjusel pole enam arsti juurde vaja minna. Tagasisidest nähtub, et kasutajad sooviksid Ajaleidja kaudu valida ka konkreetse arsti nime, kelle juurde visiidiaegu otsida. Kui tervisemure pole kriitiline, on patsiendid valmis kauem ootama, et saada just selle arsti juurde, keda nad rohkem usaldavad. Samuti soovitakse varasemat vastuvõtuaega broneerida ka siis, kui aeg on juba olemas ja kinnitatud.