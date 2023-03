Rohekoridorid parandavad rahva vaimset tervist

«Barcelonal on probleem, mis vajab kiiret lahendamist,» kommenteeris uuringu autor Natalie Mueller. «Ainult 11 protsenti linnast on praegu eraldatud haljasaladele, sealhulgas Collserola pargile, mis moodustab 60 protsenti linna haljasaladest. Näiteks Eixample’i naabruses on haljasaladeks ette nähtud vaid 6,5 protsenti maa-alast. Kuid selleks, et täita Maailma Terviseorganisatsiooni soovitust, mille kohaselt peab igast kodust 300 meetri raadiuses olema vähemalt üks 500 ruutmeetri suurune haljasala, peaks see olema kuni 25 protsenti maa-alast.

«Vaid 20 protsenti Barcelona elanikkonnast elab praegu kohas, mis vastab WHO soovitusele rohealade kohta. Euroopa tasandil naudib soovitatavat juurdepääsu rohealale vaid 40 protsenti linnaelanikest, mis näitab, et meil on linnade rohestamise osas veel palju tööd teha,» selgitas kaasautor Evelise Pereira.

«See uuring aitab illustreerida, et keskkonnahoidlikkus on asjakohane strateegia tervise ja eriti vaimse tervise edendamiseks linnakeskkonnas,» ütleb kaasautor Diana Vidal Yáñez.

«Kuigi meie uuringus hinnati plaani võimalikku mõju, ei kehti tulemused ainult Barcelona kohta,» kommenteeris Barcelona Institute for Global Health linnaplaneerimise, keskkonna- ja tervisealgatuse direktor Mark Nieuwenhuijsen. «Iga linnas tehtav tegevus, mis toob kaasa inimeste kodude läheduses asuva haljasala suurenemise, peaks kaasa tooma elanikkonna vaimse tervise koormuse paranemise. Kuid selleks, et need eelised realiseeruksid, on oluline, et sekkumised oleksid kogu linnas ühtlaselt jaotatud ja nendega kaasneksid täiendavad poliitikad, nagu kvaliteetsed ühis- ja aktiivsed transpordisüsteemid, vähese heitega tsoonid ning poliitikad, mis takistavad spekuleerimist ja gentrifikatsiooni.»